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Краснодар → Другое Прогулка в Галицком

Краснодар → Другое Съездить на рыбалку. Посетить Лаго-наки

Краснодар → Другое Хочу сходить потанцевать в "Бигуди"

Краснодар → Другое Буду рада пообщаться с приятным собеседником/собеседницей)

Краснодар → Другое Сходить в театр или кино

Краснодар → Другое Что угодно

Краснодар → Другое Погулять по городу

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