Недавно прекратила очень долгие отношения, подруг нет , нахожусь в ужасно одиноком состоянии, обещаю не ныть, но побыть с кем то надо или просто поговорить . Люблю гулять, обмениваться человеческим тёплом , поддерживать , кофе /пиво - любое сопровождение . Никогда не осуждаю и не выдаю тайн

От пользователя @PrivetKakDela

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