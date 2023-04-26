пообщаться

От пользователя @Irina3

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Краснодар → Другое поехать к реке разжечь костер

Краснодар → Другое Прогуляться в парке Галицкого

Краснодар → Другое Ищу компанию для D&D

Краснодар → Другое Я хочу прогуляться

Краснодар → Другое Буду рада пообщаться с приятным собеседником/собеседницей)

Краснодар → Другое Ищу веселую подругу для похода в клуб. Можно сегодня!

Краснодар → Другое Погулять по ночному городу

Краснодар → Другое Съездить на рыбалку. Посетить Лаго-наки

Краснодар → Другое Привет всем

Краснодар → Другое Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, можно с детьми ))

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