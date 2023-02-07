Краснодар
Неформально и без пафоса
Дичайше хочется как в юности собраться большой компанией с разными взглядами, точками зрения , но с той же легкостью . чтоб журчали разговоры, пелись песни. Но самое главное абсолютный ноль негатива )))
От пользователя @CatDog
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