Дичайше хочется как в юности собраться большой компанией с разными взглядами, точками зрения , но с той же легкостью . чтоб журчали разговоры, пелись песни. Но самое главное абсолютный ноль негатива )))

От пользователя @CatDog

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