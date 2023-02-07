Краснодар
Неформально и без пафоса

фото пользователя CatDog
собрать компанию

Дичайше хочется как в юности собраться большой компанией с разными взглядами, точками зрения , но с той же легкостью . чтоб журчали разговоры, пелись песни. Но самое главное абсолютный ноль негатива )))

От пользователя @CatDog

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Краснодар

маленькое фото пользователя Rina555
Краснодар → Другое

Открыта к предложениям , погулять , съездить на природу

маленькое фото пользователя negr.sasha
Краснодар → Другое

Хочу пообщаться в реале или онлайн✨️

маленькое фото пользователя Gera1919
Краснодар → Другое

Сходить в театр или в кино и посидеть в ресторане

маленькое фото пользователя Anna_Z
Краснодар → Другое

Найти классную подругу ☺

маленькое фото пользователя Gruoch.Boite
Краснодар → Другое

Регулярно гулять по городу пешком, рано утром

маленькое фото пользователя Anton1988
Краснодар → Другое

Попить кофе в уютном месте )

маленькое фото пользователя Crash
Краснодар → Другое

В поисках сюрпризов 🧙🏻‍♂️

маленькое фото пользователя SvetaBelousova
Краснодар → Другое

Встреча @ общения

маленькое фото пользователя Maestro236
Краснодар → Другое

Сходить в рок бар

маленькое фото пользователя Nevada
Краснодар → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Daria_Sokq12
Краснодар → Другое

Хочу встретиться с новыми людьми

маленькое фото пользователя Alena16
Краснодар → Другое

Хочу найти себе хорошего любящего и верного парня

Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!