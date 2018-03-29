Краснодар
Недавно переехала в Краснодар, ищу подруг)
прогуляться, перекусить
От пользователя @Mademoiselle
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Короче. Кризис чтива. Ты накидаешь мне, я может чего накидаю тебе.
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