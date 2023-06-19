пообщаться

От пользователя @Kapitan_Belka

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Краснодар → Другое Играть в настолки

Краснодар → Другое Сходить в театр, кино

Краснодар → Другое Отдохнуть , пройтись по красивым местам городка нашего ))))

Краснодар → Другое Попить кофе в уютном месте )

Краснодар → Другое Встреча ,разговор по душам ,близкий человек

Краснодар → Другое Девочки, что случилось?????

Краснодар → Другое Ищу просто общения с хорошими людьми

Краснодар → Другое Просто пообщаться с хорошим человеком. Приехал не давно в Краснодар

Краснодар → Другое Регулярно гулять по городу пешком, рано утром

Краснодар → Другое Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, с детьми или без

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