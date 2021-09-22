Краснодар
Найти классную подругу ☺
прогуляться, перекусить
Давай знакомиться! Живу в г. Краснодар. Буду рада новым знакомствам и друзьям! 🤗
От пользователя @Anna_Z
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