Краснодар
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Это сложно объяснить, состояние одиночества когда вроде бы и не один, а вроде и никому не нужен

От пользователя @Lu_Gang

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