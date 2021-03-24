Краснодар
На курсах в КРД. Посидим вечерком в центре🥤, поболтаем, пошутим?
прогуляться, перекусить
От пользователя @DAiiiKA
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