Краснодар
На курсах в КРД. Посидим вечерком в центре🥤, поболтаем, пошутим?

фото пользователя DAiiiKA
прогуляться, перекусить

От пользователя @DAiiiKA

3 участника
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