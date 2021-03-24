прогуляться, перекусить

От пользователя @DAiiiKA

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Краснодар → Другое Есть хороший дизайнер в Краснодаре?

Краснодар → Другое Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

Краснодар → Другое Кто составит компанию в прогулках по Красной?

Краснодар → Другое Поиграть в бильярд

Краснодар → Другое Прогулка на свежем воздухе.

Краснодар → Другое Попить кофе в уютном месте )

Краснодар → Другое Погулять по ночному городу

Краснодар → Другое Можно сыграть во что-то по сети, поговорить на любые темы.

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