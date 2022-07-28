прогуляться, перекусить

От пользователя @Alina_nik

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Краснодар → Другое Регулярно гулять по городу пешком, рано утром

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