Краснодар
Можно выпить чай, поболтать

фото пользователя Alina_nik
прогуляться, перекусить

От пользователя @Alina_nik

6 участников
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