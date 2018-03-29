Краснодар
Кто в караоке?
прогуляться, перекусить
От пользователя @Oksana368
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Компания для общения в кафе
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