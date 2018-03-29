прогуляться, перекусить

От пользователя @Oksana368

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Краснодар → Другое Компания для общения в кафе

Краснодар → Другое Я хочу прогуляться

Краснодар → Другое Открыта к предложениям , погулять , съездить на природу

Краснодар → Другое На курсах в КРД. Посидим вечерком в центре🥤, поболтаем, пошутим?

Краснодар → Другое Погулять , сходить куда нибудь

Краснодар → Другое Ищу подругу , для путешествий, совместно времяпрепровождения

Краснодар → Другое Знаю где вкусный кофе, и …

Краснодар → Другое Поиграть в большой теннис

Краснодар → Другое Буду рада пообщаться с приятным собеседником/собеседницей)

Краснодар → Другое Встреча ,разговор по душам ,близкий человек

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