Краснодар
Кто составит компанию в прогулках по Красной?

фото пользователя Alex88
прогуляться, перекусить

От пользователя @Alex88

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Краснодар

маленькое фото пользователя Maestro236
Краснодар → Другое

Сходить в рок бар

маленькое фото пользователя Nastuha
Краснодар → Другое

Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋

маленькое фото пользователя AnnaBater
Краснодар → Другое

Познакомлюсь с девушками/парнями

маленькое фото пользователя Kurman
Краснодар → Другое

Выпить пива

маленькое фото пользователя Romka
Краснодар → Другое

Отдохнуть , пройтись по красивым местам городка нашего ))))

маленькое фото пользователя Mademoiselle
Краснодар → Другое

Недавно переехала в Краснодар, ищу подруг)

маленькое фото пользователя Tatyana25
Краснодар → Другое

Найти друзей

маленькое фото пользователя Riti_27
Краснодар → Другое

Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️

маленькое фото пользователя MA_lay
Краснодар → Другое

Погулять по ночному городу

маленькое фото пользователя Taahak
Краснодар → Другое

Если пришлешь мэмчик, и отвечу тем же!

маленькое фото пользователя Alina_nik
Краснодар → Другое

Можно выпить чай, поболтать

маленькое фото пользователя Demyan
Краснодар → Другое

Что угодно

Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!