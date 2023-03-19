прогуляться, перекусить

От пользователя @Alex88

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Краснодар → Другое Что угодно

Краснодар → Другое Можно выпить чай, поболтать

Краснодар → Другое Если пришлешь мэмчик, и отвечу тем же!

Краснодар → Другое Погулять по ночному городу

Краснодар → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️

Краснодар → Другое Недавно переехала в Краснодар, ищу подруг)

Краснодар → Другое Отдохнуть , пройтись по красивым местам городка нашего ))))

Краснодар → Другое Познакомлюсь с девушками/парнями

Краснодар → Другое Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋

Краснодар → Другое Сходить в рок бар

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