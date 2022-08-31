прогуляться, перекусить

От пользователя @Kori

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Краснодар → Другое Пообщаться со счастьем

Краснодар → Другое Сходить в кино.

Краснодар → Другое Сходить в ресторан

Краснодар → Другое Если пришлешь мэмчик, и отвечу тем же!

Краснодар → Другое Можно выпить чай, поболтать

Краснодар → Другое Предпочитаю общение в соц.сетях

Краснодар → Другое Хочу встретиться с новыми людьми

Краснодар → Другое Погулять , сходить куда нибудь

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