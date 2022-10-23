прогуляться, перекусить

От пользователя @Mademoiselle

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Краснодар → Другое Погулять , сходить куда нибудь

Краснодар → Другое Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)

Краснодар → Другое Прогуляться в парке Галицкого

Краснодар → Другое Играть в настолки

Краснодар → Другое Пофотографировать друг друга или просто кофе выпить и поболтать

Краснодар → Другое Познакомлюсь с девушками/парнями

Краснодар → Другое Неформально и без пафоса

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