Краснодар
Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)

фото пользователя Mademoiselle
прогуляться, перекусить

От пользователя @Mademoiselle

3 участника
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