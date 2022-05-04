Краснодар
👋Кто хочет прогуляться
прогуляться, перекусить
От пользователя @
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Краснодар
Краснодар → Другое
Ищу двух девушек для похода в бильярд ближайшее время)
Краснодар → Другое
Сходить в ресторан
Краснодар → Другое
покататься на самокатах, можно в известном парке.
Краснодар → Другое
Хотелось бы сходить погулять в парк Галицкого, выпить кофе, пообщаться
Краснодар → Другое
🫵 просто обязана меня поддержать
Краснодар → Другое
Встреча @ общения
Краснодар → Другое
Ищу подругу✨
Краснодар → Другое
Поиграть в бильярд
Краснодар → Другое
Найти классную подругу ☺
Краснодар → Другое
Недавно переехала в Краснодар, ищу подруг)
Краснодар → Другое
Позитивное прогулки
Краснодар → Другое
Нуждаюсь в поддержке
Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!