Краснодар
кто хочет погулять пообщаться можно выпить
прогуляться, перекусить
От пользователя @Vladosik
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