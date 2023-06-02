Краснодар
кто хочет погулять пообщаться можно выпить

фото пользователя Vladosik
прогуляться, перекусить

От пользователя @Vladosik

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