прогуляться, перекусить

От пользователя @Vladosik

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Краснодар → Другое Просто пообщаться с хорошим человеком. Приехал не давно в Краснодар

Краснодар → Другое Прогулка по лесу, шашлык у реки☺️

Краснодар → Другое Погулять в парке

Краснодар → Другое пообщаться и познакомиться с новыми интересными личностями

Краснодар → Другое Какие в твоей жизни бывали мистические события без объяснения?

Краснодар → Другое Сходить в ресторан

Краснодар → Другое 🫵 просто обязана меня поддержать

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