Краснодар
Кто хочет Кататься на квадрике ?

фото пользователя Mish
прогуляться, перекусить

От пользователя @Mish

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