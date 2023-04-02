прогуляться, перекусить

От пользователя @Mish

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Краснодар → Другое Просто пообщаться с хорошим человеком. Приехал не давно в Краснодар

Краснодар → Другое Выходные не пройдут зря

Краснодар → Другое Если пришлешь мэмчик, и отвечу тем же!

Краснодар → Другое Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)

Краснодар → Другое Можно выпить чай, поболтать

Краснодар → Другое Буду рада обрести новых подруг, найти общие интересы

Краснодар → Другое Занятия в Alex Fitness

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