Краснодар
Краснодар центр

фото пользователя Eugene1995
прогуляться, перекусить

От пользователя @Eugene1995

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