пообщаться

От пользователя @Rober

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Краснодар → Другое Ищу веселую подругу для похода в клуб. Можно сегодня!

Краснодар → Другое Встреча по интересам

Краснодар → Другое Скоротать время в интерсном диалоге

Краснодар → Другое Поиграть в бильярд

Краснодар → Другое Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋

Краснодар → Другое Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

Краснодар → Другое Пофотографировать друг друга или просто кофе выпить и поболтать

Краснодар → Другое Я хочу прогуляться

Краснодар → Другое Ищу подругу или подруг для прогулок и общения

Краснодар → Другое Посидеть в кафе

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