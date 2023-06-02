Краснодар
Какие в твоей жизни бывали мистические события без объяснения?
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От пользователя @Rober
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Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋
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