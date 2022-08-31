Переехали в Краснодар с парнем недавно, никого тут не знаю, кроме парня и кошек общаться не с кем😅🐈

От пользователя @Anasta

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