Краснодар
Ищу весёлых девчонок😍💖🌸
прогуляться, перекусить
Переехали в Краснодар с парнем недавно, никого тут не знаю, кроме парня и кошек общаться не с кем😅🐈
От пользователя @Anasta
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Краснодар
Краснодар → Другое
Ищу подружек
Краснодар → Другое
Ищу просто общения с хорошими людьми
Краснодар → Другое
Хочу скоротать вечер
Краснодар → Другое
Активный отдых
Краснодар → Другое
Сходить в ресторан
Краснодар → Другое
кто хочет погулять пообщаться можно выпить
Краснодар → Другое
Ищу подруг для совместных прогулок )
Краснодар → Другое
Встретиться, попить кофе, пообщаться, новые знакомства.
Краснодар → Другое
Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️
Краснодар → Другое
Пойдёмте смотреть на ливень
Краснодар → Другое
Прогуляться по городу пешком
Краснодар → Другое
Сходить в театр или в кино и посидеть в ресторане
Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!