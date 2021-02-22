Краснодар
Ищу подружку☺
другое
Сходить куда нибудь повеселится, просто прогуляться по парку с кофейком или зачислить дома с винцом, поболтать😌
От пользователя @Tasha94
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Поболтать, початиться , прогуляться ✌️с подружкой
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