Краснодар
Ищу подружку☺

фото пользователя Tasha94
другое

Сходить куда нибудь повеселится, просто прогуляться по парку с кофейком или зачислить дома с винцом, поболтать😌

От пользователя @Tasha94

6 участников
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Поболтать, початиться , прогуляться ✌️с подружкой

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