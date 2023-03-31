Краснодар
Ищу подружек

фото пользователя Sonia_23
прогуляться, перекусить

От пользователя @Sonia_23

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Maria_S
Краснодар → Другое

Ищу веселую подругу для похода в клуб. Можно сегодня!

маленькое фото пользователя AndreyProRus
Краснодар → Другое

Просто пообщаться с хорошим человеком. Приехал не давно в Краснодар

маленькое фото пользователя Tasha94
Краснодар → Другое

Ищу подружку☺

маленькое фото пользователя Chromat
Краснодар → Другое

Что там нового в космосе?

маленькое фото пользователя Mademoiselle
Краснодар → Другое

Недавно переехала в Краснодар, ищу подруг)

маленькое фото пользователя Marina3274
Краснодар → Другое

Ищу подругу)

маленькое фото пользователя Christina2223
Краснодар → Другое

Ищу подругу 🙏🙏Не хватает поддержки 🙏И верной подруги )

маленькое фото пользователя Ksyu17
Краснодар → Другое

Хочу познакомиться и пообщаться 😄

маленькое фото пользователя Mistermaloi
Краснодар → Другое

Встреча по интересам

маленькое фото пользователя ODoriS
Краснодар → Другое

Прогулка в Галицком

маленькое фото пользователя Plumbumdumbum
Краснодар → Другое

Сходить на марафон PRO развитие

маленькое фото пользователя Kikimore
Краснодар → Другое

Скоротать вечер

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!