Краснодар
Ищу подружек
прогуляться, перекусить
Переехала в Краснодар,хочу найти здесь подружек)
От пользователя @Olessya
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Хочу поиграть в пляжный волейбол)
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