Краснодар
Ищу подружек 🙂
прогуляться, перекусить
В Краснодаре особо нет подруг, хочу гулять, делиться секретиками, ходить покушать и в кино)
В Краснодаре особо нет подруг, хочу гулять, делиться секретиками, ходить покушать и в кино)
Ну и конечно нормально друг друга фоткать)
От пользователя @Ann2001
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