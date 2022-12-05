В Краснодаре особо нет подруг, хочу гулять, делиться секретиками, ходить покушать и в кино) Ну и конечно нормально друг друга фоткать)

От пользователя @Ann2001

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