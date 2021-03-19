прогуляться, перекусить

От пользователя @Christina2223

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Краснодар → Другое Выходные не пройдут зря

Краснодар → Другое Встреча по интересам

Краснодар → Другое Сходить в рок бар

Краснодар → Другое Компания для общения в кафе

Краснодар → Другое Покотаться на велосипедах

Краснодар → Другое Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

Краснодар → Другое Пофотографировать друг друга или просто кофе выпить и поболтать

Краснодар → Другое Ищу друзей для путешествий, прогулок и просто общаться)

Краснодар → Другое Встреча ,разговор по душам ,близкий человек

Краснодар → Другое Можно выпить чай, поболтать

Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!