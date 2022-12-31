Краснодар
Ищу подругу или подруг для прогулок и общения

фото пользователя ODoriS
прогуляться, перекусить

Прогулка в парке,или другие предложения,попить кофе,пообщаться и просто хорошо провести время

От пользователя @ODoriS

5 участников
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