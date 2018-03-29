прогуляться, перекусить

От пользователя @Viki_toryya

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Краснодар → Другое Ищу подруг для совместных прогулок )

Краснодар → Другое Осматриваюсь тут

Краснодар → Другое Скоротать время в интерсном диалоге

Краснодар → Другое Знаю где вкусный кофе, и …

Краснодар → Другое Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋

Краснодар → Другое Хочу поиграть в пляжный волейбол)

Краснодар → Другое Буду рада пообщаться с приятным собеседником/собеседницей)

Краснодар → Другое Добавляйтесь. Просто для развития приложения.

Краснодар → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️

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