Краснодар
Ищу подругу💫❤️

фото пользователя Riti_27
прогуляться, перекусить

От пользователя @Riti_27

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Краснодар

маленькое фото пользователя Gruoch.Boite
Краснодар → Другое

С человеком с чувством юмора

маленькое фото пользователя Mistermaloi
Краснодар → Другое

Ты творческий, талантливый? Православный, не пошлый? Пиши, пообщаемся.

маленькое фото пользователя ChrisTiana
Краснодар → Другое

Встреча ,разговор по душам ,близкий человек

маленькое фото пользователя Sidr
Краснодар → Другое

Вечерняя прогулка в парке Галицкого

маленькое фото пользователя Spart
Краснодар → Другое

Компания для общения в кафе

маленькое фото пользователя Mademoiselle
Краснодар → Другое

Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)

маленькое фото пользователя Kapitan_Belka
Краснодар → Другое

Айда в бар, например

маленькое фото пользователя Victor
Краснодар → Другое

Добавляйтесь. Просто для развития приложения.

маленькое фото пользователя Dgeraer
Краснодар → Другое

Поиграть в боулинг

маленькое фото пользователя Anasta
Краснодар → Другое

Ищу весёлых девчонок😍💖🌸

маленькое фото пользователя Hayk
Краснодар → Другое

Потусить выпить погулять

маленькое фото пользователя Kori
Краснодар → Другое

Кто составит компанию на покататься?)

Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!