прогуляться, перекусить

От пользователя @Riti_27

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Краснодар → Другое Кто составит компанию на покататься?)

Краснодар → Другое Поиграть в боулинг

Краснодар → Другое Добавляйтесь. Просто для развития приложения.

Краснодар → Другое Айда в бар, например

Краснодар → Другое Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)

Краснодар → Другое Компания для общения в кафе

Краснодар → Другое Вечерняя прогулка в парке Галицкого

Краснодар → Другое Встреча ,разговор по душам ,близкий человек

Краснодар → Другое Ты творческий, талантливый? Православный, не пошлый? Пиши, пообщаемся.

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