Для совместного время провождения, дружить делиться секретами🤗💞

От пользователя @Nika.08

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Краснодар → Другое Пойдёмте смотреть на ливень

Краснодар → Другое Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)

Краснодар → Другое Знаю где вкусный кофе, и …

Краснодар → Другое Встреча ,разговор по душам ,близкий человек

Краснодар → Другое Новых знакомств бы))

Краснодар → Другое Погулять по городу

Краснодар → Другое Сходить в кафе

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