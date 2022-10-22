прогуляться, перекусить

От пользователя @Riti_27

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Краснодар → Другое Сходить в театр, кино

Краснодар → Другое Погулять по городу

Краснодар → Другое Айда в бар, например

Краснодар → Другое Те, кто со мной на одной волне ~

Краснодар → Другое Погулять взять по шавухе

Краснодар → Другое Что угодно

Краснодар → Другое Покотаться на велосипедах

Краснодар → Другое Прогулки по лесу, отдых у реки. Грибы, водопады.

Краснодар → Другое кто хочет погулять пообщаться можно выпить

Краснодар → Другое Прогулка в Галицком

Краснодар → Другое Хочу поговорить по телефону

Краснодар → Другое Погулять , сходить куда нибудь

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