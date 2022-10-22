Краснодар
Ищу подруг, душевных, не токсичных)))
прогуляться, перекусить
От пользователя @Riti_27
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Те, кто со мной на одной волне ~
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Сходить в театр, кино
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