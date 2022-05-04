Краснодар
Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️
прогуляться, перекусить
Кто любит вечерние прогулки, давайте знакомиться?)
От пользователя @Riti_27
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Краснодар
Краснодар → Другое
Поиграть в бильярд
Краснодар → Другое
Недавно переехала в Краснодар, ищу подруг)
Краснодар → Другое
Ищу подруг, душевных, не токсичных)))
Краснодар → Другое
Погулять по городу
Краснодар → Другое
Встреча @ общения
Краснодар → Другое
Хочу поиграть в пляжный волейбол)
Краснодар → Другое
Компания для общения в кафе
Краснодар → Другое
Гидрострой?
Краснодар → Другое
Погулять в парке
Краснодар → Другое
Посидеть в кафе
Краснодар → Другое
Встреча по интересам
Краснодар → Другое
Сходить в театр или кино
Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!