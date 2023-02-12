Краснодар
Ищу новых друзей, новые увлечения

фото пользователя Wellcros
другое

Давай знакомиться, общаться делиться радостью и познавать новые увлечения, хобби.

От пользователя @Wellcros

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Краснодар

маленькое фото пользователя SvetaBelousova
Краснодар → Другое

Встреча @ общения

маленькое фото пользователя Rina555
Краснодар → Другое

Открыта к предложениям , погулять , съездить на природу

маленькое фото пользователя Mistermaloi
Краснодар → Другое

Ты творческий, талантливый? Православный, не пошлый? Пиши, пообщаемся.

маленькое фото пользователя 040811ok
Краснодар → Другое

Давай полетаем

маленькое фото пользователя Andrey11
Краснодар → Другое

Прогуляться перекусить

маленькое фото пользователя Vladislava8888
Краснодар → Другое

Пообщаться с интересными людьми.

маленькое фото пользователя Lova
Краснодар → Другое

Прогулятся по всем достопримечательностям Краснодара и пофоткаться)

маленькое фото пользователя Loly
Краснодар → Другое

Поболтать, початиться , прогуляться ✌️с подружкой

маленькое фото пользователя DAiiiKA
Краснодар → Другое

На курсах в КРД. Посидим вечерком в центре🥤, поболтаем, пошутим?

маленькое фото пользователя Ponama_1904
Краснодар → Другое

Предпочитаю общение в соц.сетях

маленькое фото пользователя kentbk
Краснодар → Другое

Прогуляться в парке Галицкого

маленькое фото пользователя Eva22
Краснодар → Другое

Пошли гулять))

Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!