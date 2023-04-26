Краснодар
Ищу настоящих друзей

фото пользователя Lena0608
прогуляться, перекусить

От пользователя @Lena0608

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Краснодар

маленькое фото пользователя Kapitan_Belka
Краснодар → Другое

Айда в бар, например

маленькое фото пользователя MA_lay
Краснодар → Другое

Погулять по ночному городу

маленькое фото пользователя Ksksvolkova
Краснодар → Другое

Го по пивку 🤟

маленькое фото пользователя Crash
Краснодар → Другое

В поисках сюрпризов 🧙🏻‍♂️

маленькое фото пользователя Angelina3
Краснодар → Другое

Хочу найти друзей

маленькое фото пользователя Devid_Trushk0v
Краснодар → Другое

Пообщаться со счастьем

маленькое фото пользователя IrinaT2
Краснодар → Другое

Ищу друзей для совместного досуга,можно с детьми и без

маленькое фото пользователя Wrgcgu
Краснодар → Другое

Да бы хотела сходить минприятин

маленькое фото пользователя raxman0009
Краснодар → Другое

Хочу поговорить по телефону

маленькое фото пользователя Plumbumdumbum
Краснодар → Другое

Сходить на марафон PRO развитие

маленькое фото пользователя ChrisTiana
Краснодар → Другое

Встреча ,разговор по душам ,близкий человек

маленькое фото пользователя Irina3
Краснодар → Другое

Новых знакомств бы))

Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!