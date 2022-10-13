Краснодар
Ищу людей по интересам

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прогуляться, перекусить

О себе: пишу стихи, играю на Гитаре, пою, работаю на корпоративах, аниматор, актер, ищу людей кто желает создать группу, или работать вместе на корпоративах, если наши интересы сходятся, пиши.

От пользователя @Mistermaloi

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