Краснодар
Ищу людей по интересам
О себе: пишу стихи, играю на Гитаре, пою, работаю на корпоративах, аниматор, актер, ищу людей кто желает создать группу, или работать вместе на корпоративах, если наши интересы сходятся, пиши.
От пользователя @Mistermaloi
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