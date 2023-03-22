Краснодар
Ищу друзей для путешествий, прогулок и просто общаться)

фото пользователя Alisa69
прогуляться, перекусить

Любые авантюры, прогулки и просто дружить:)

От пользователя @Alisa69

3 участника
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