Краснодар
Ищу друзей для путешествий, прогулок и просто общаться)
прогуляться, перекусить
Любые авантюры, прогулки и просто дружить:)
От пользователя @Alisa69
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