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От пользователя @Alisa69

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Краснодар → Другое Сходить на марафон PRO развитие

Краснодар → Другое покататься на самокатах, можно в известном парке.

Краснодар → Другое Погулять по городу

Краснодар → Другое Давай бегать по Ботаническому саду, как подбитые тюлени

Краснодар → Другое Сгонять на море.

Краснодар → Другое Что там нового в космосе?

Краснодар → Другое Прогулка в Галицком

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