Краснодар
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От пользователя @Irina29S
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Нуждаюсь в поддержке
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Короче. Кризис чтива. Ты накидаешь мне, я может чего накидаю тебе.
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Пофотографировать друг друга или просто кофе выпить и поболтать
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