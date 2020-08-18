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От пользователя @Irina29S

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Краснодар → Другое Пофотографировать друг друга или просто кофе выпить и поболтать

Краснодар → Другое С человеком с чувством юмора

Краснодар → Другое Что там нового в космосе?

Краснодар → Другое Короче. Кризис чтива. Ты накидаешь мне, я может чего накидаю тебе.

Краснодар → Другое Нуждаюсь в поддержке

Краснодар → Другое Что угодно

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