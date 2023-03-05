прогуляться, перекусить

От пользователя @Kir76

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Краснодар → Другое Поговорить о том о сём, обсудить то и это...

Краснодар → Другое Покотаться на велосипедах

Краснодар → Другое Давай бегать по Ботаническому саду, как подбитые тюлени

Краснодар → Другое Погулять , сходить куда нибудь

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