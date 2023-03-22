прогуляться, перекусить

От пользователя @Sadam123

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Краснодар → Другое погулять, походить по интресным местам

Краснодар → Другое покататься на самокатах, можно в известном парке.

Краснодар → Другое Сходить в кино

Краснодар → Другое Ищу подруг, душевных, не токсичных)))

Краснодар → Другое Можно выпить чай, поболтать

Краснодар → Другое Те, кто со мной на одной волне ~

Краснодар → Другое К морю на лясе!

Краснодар → Другое Ищу просто общения с хорошими людьми

Краснодар → Другое Прогулка в Галицком

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