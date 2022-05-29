Краснодар
Хочу встретиться с новыми людьми
прогуляться, перекусить
Буду не против встречи и т.д
От пользователя @Daria_Sokq12
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