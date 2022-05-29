Буду не против встречи и т.д

От пользователя @Daria_Sokq12

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Краснодар → Другое К морю на лясе!

Краснодар → Другое кто хочет погулять пообщаться можно выпить

Краснодар → Другое На курсах в КРД. Посидим вечерком в центре🥤, поболтаем, пошутим?

Краснодар → Другое Расскажи мне анекдот

Краснодар → Другое Регулярно гулять по городу пешком, рано утром

Краснодар → Другое Встреча по интересам

Краснодар → Другое Погулять по городу

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