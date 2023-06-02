Краснодар
Хочу скоротать вечер
прогуляться, перекусить
От пользователя @Mirin
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кто хочет погулять пообщаться можно выпить
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