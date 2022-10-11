Краснодар
Хочу познакомиться и пообщаться 😄

фото пользователя Ksyu17
пообщаться

От пользователя @Ksyu17

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Краснодар

маленькое фото пользователя Loly
Краснодар → Другое

Поболтать, початиться , прогуляться ✌️с подружкой

маленькое фото пользователя Nina_lovely
Краснодар → Другое

Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, с детьми или без

маленькое фото пользователя Riti_27
Краснодар → Другое

Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

маленькое фото пользователя Natali55
Краснодар → Другое

Погулять , сходить куда нибудь

маленькое фото пользователя Lerrka
Краснодар → Другое

Подружку🤪💋

маленькое фото пользователя Ksenia_krd
Краснодар → Другое

Пообщаемся?

маленькое фото пользователя Monopolya
Краснодар → Другое

Хочу поиграть в пляжный волейбол)

маленькое фото пользователя Egorxd
Краснодар → Другое

Пойдёмте смотреть на ливень

маленькое фото пользователя Gera1919
Краснодар → Другое

Сходить в театр или в кино и посидеть в ресторане

маленькое фото пользователя Valeron
Краснодар → Другое

Погулять взять по шавухе

маленькое фото пользователя Natalie01
Краснодар → Другое

Прогуляться по городу пешком

маленькое фото пользователя AndreyProRus
Краснодар → Другое

Просто пообщаться с хорошим человеком. Приехал не давно в Краснодар

Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!