Краснодар
Хочу познакомиться и пообщаться 😄
пообщаться
От пользователя @Ksyu17
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Просто пообщаться с хорошим человеком. Приехал не давно в Краснодар
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