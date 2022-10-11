пообщаться

От пользователя @Ksyu17

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Краснодар → Другое Просто пообщаться с хорошим человеком. Приехал не давно в Краснодар

Краснодар → Другое Прогуляться по городу пешком

Краснодар → Другое Погулять взять по шавухе

Краснодар → Другое Сходить в театр или в кино и посидеть в ресторане

Краснодар → Другое Пойдёмте смотреть на ливень

Краснодар → Другое Хочу поиграть в пляжный волейбол)

Краснодар → Другое Погулять , сходить куда нибудь

Краснодар → Другое Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

Краснодар → Другое Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, с детьми или без

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