активный отдых

От пользователя @Monopolya

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Краснодар → Другое Ищу подругу или подруг для прогулок и общения

Краснодар → Другое Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

Краснодар → Другое Регулярно гулять по городу пешком, рано утром

Краснодар → Другое Отдохнуть , пройтись по красивым местам городка нашего ))))

Краснодар → Другое Вечерняя прогулка в парке Галицкого

Краснодар → Другое Сходить в театр или в кино и посидеть в ресторане

Краснодар → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, поболтать

Краснодар → Другое Погулять взять по шавухе

Краснодар → Другое Ищу друзей для совместного досуга,можно с детьми и без

Краснодар → Другое кто хочет погулять пообщаться можно выпить

Краснодар → Другое Хочу пообщаться в реале или онлайн✨️

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