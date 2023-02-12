Краснодар
Хочу поговорить по телефону

фото пользователя raxman0009
другое

От пользователя @raxman0009

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Краснодар

маленькое фото пользователя Andrey11
Краснодар → Другое

Прогуляться перекусить

маленькое фото пользователя VishenkaNaTorte
Краснодар → Другое

Прогуляться вечером, попить кофе

маленькое фото пользователя RAYofSUNSHINE
Краснодар → Другое

Ищу двух девушек для похода в бильярд ближайшее время)

маленькое фото пользователя Turnerdanaa
Краснодар → Другое

пообщаться и познакомиться с новыми интересными личностями

маленькое фото пользователя negr.sasha
Краснодар → Другое

Хочу пообщаться в реале или онлайн✨️

маленькое фото пользователя Inga
Краснодар → Другое

Активный отдых

маленькое фото пользователя Gera1919
Краснодар → Другое

Сходить в театр или в кино и посидеть в ресторане

маленькое фото пользователя Mistermaloi
Краснодар → Другое

Ищу людей по интересам

маленькое фото пользователя AndreyProRus
Краснодар → Другое

Просто пообщаться с хорошим человеком. Приехал не давно в Краснодар

маленькое фото пользователя Lova
Краснодар → Другое

Прогулятся по всем достопримечательностям Краснодара и пофоткаться)

маленькое фото пользователя Kama
Краснодар → Другое

Путешествия

маленькое фото пользователя Ann2001
Краснодар → Другое

Ищу подружек 🙂

Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!