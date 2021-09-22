прогуляться, перекусить

От пользователя @Ksenia57

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Краснодар → Другое Прогулка по лесу, шашлык у реки☺️

Краснодар → Другое Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)

Краснодар → Другое Выходные не пройдут зря

Краснодар → Другое Хочу поговорить по телефону

Краснодар → Другое Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋

Краснодар → Другое пообщаться и познакомиться с новыми интересными личностями

Краснодар → Другое Хочу встретиться с новыми людьми

Краснодар → Другое Недавно переехала в Краснодар, ищу подруг)

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