Краснодар
Хочу найти себе хорошего любящего и верного парня

фото пользователя Alena16
прогуляться, перекусить

От пользователя @Alena16

1 участник
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Регулярно гулять по городу пешком, рано утром

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