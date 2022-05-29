Краснодар
Хочу найти себе хорошего любящего и верного парня
прогуляться, перекусить
От пользователя @Alena16
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Регулярно гулять по городу пешком, рано утром
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