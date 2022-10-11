прогуляться, перекусить

От пользователя @ANTON26

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Краснодар → Другое покататься на самокатах, можно в известном парке.

Краснодар → Другое Кто составит компанию на покататься?)

Краснодар → Другое Ищу веселую, легкую девчонку для дружбы👯‍♀️

Краснодар → Другое Да бы хотела сходить минприятин

Краснодар → Другое Пофотографировать друг друга или просто кофе выпить и поболтать

Краснодар → Другое Сходить на Бетховена

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