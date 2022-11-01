Краснодар
Хочу найти друзей
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От пользователя @Angelina3
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Найти друзей
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кто хочет погулять пообщаться можно выпить
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Предпочитаю общение в соц.сетях
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Встретиться, попить кофе, пообщаться, новые знакомства.
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Можно выпить чай, поболтать
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