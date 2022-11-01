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От пользователя @Angelina3

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Краснодар → Другое Можно выпить чай, поболтать

Краснодар → Другое Предпочитаю общение в соц.сетях

Краснодар → Другое кто хочет погулять пообщаться можно выпить

Краснодар → Другое Хотелось бы сходить погулять в парк Галицкого, выпить кофе, пообщаться

Краснодар → Другое покататься на самокатах, можно в известном парке.

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