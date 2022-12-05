Краснодар
Есть тут роллеры?) Нужен совет по подшипникам)

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Я новичок, учусь катать на квадах) Квады купила на авито, нулячие, не катанные. Rio roller. Когда рукой колесо раскручиваю, то оно крутится всего лишь секунду-две) это нормальная ситуация?) Или нужно смазать подшипники?) я просто нуб :D

От пользователя @shurupovert

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