Краснодар
Давайте знакомиться

фото пользователя viovet
прогуляться, перекусить

Хотелось бы найти девочек, с которыми можно было бы прогуляться в свободный денёк, сходить куда-нибудь, приятно провести время

От пользователя @viovet

8 участников
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