Хотелось бы найти девочек, с которыми можно было бы прогуляться в свободный денёк, сходить куда-нибудь, приятно провести время

От пользователя @viovet

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Краснодар → Другое Хочу найти себе хорошего любящего и верного парня

Краснодар → Другое Встреча ,разговор по душам ,близкий человек

Краснодар → Другое Погулять , сходить куда нибудь

Краснодар → Другое Есть тут роллеры?) Нужен совет по подшипникам)

Краснодар → Другое 🫵 просто обязана меня поддержать

Краснодар → Другое Короче. Кризис чтива. Ты накидаешь мне, я может чего накидаю тебе.

Краснодар → Другое Прогулка на свежем воздухе.

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