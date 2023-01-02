Краснодар
Давайте знакомиться
прогуляться, перекусить
Хотелось бы найти девочек, с которыми можно было бы прогуляться в свободный денёк, сходить куда-нибудь, приятно провести время
От пользователя @viovet
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