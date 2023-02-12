прогуляться, перекусить

От пользователя @040811ok

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Краснодар → Другое Прогулка в Галицком

Краснодар → Другое Встреча ,разговор по душам ,близкий человек

Краснодар → Другое Давай бегать по Ботаническому саду, как подбитые тюлени

Краснодар → Другое Посидеть в кафе

Краснодар → Другое Прогуляться в парке Галицкого

Краснодар → Другое погулять, походить по интресным местам

Краснодар → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь

Краснодар → Другое Прогулки по лесу, отдых у реки. Грибы, водопады.

Краснодар → Другое Ищу компанию для D&D

Краснодар → Другое Прогулятся по всем достопримечательностям Краснодара и пофоткаться)

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